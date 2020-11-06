Более 160 тысяч москвичей получили штрафы за отсутствие масок и перчаток

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

С 12 мая 2020 года более 160 тысяч москвичей были привлечены к административной ответственности за нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом ТАСС сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков в пятницу, 6 ноября.

Он добавил, что с 12 мая свыше 32 тысяч юридических лиц в Москве привлекли к административной ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер.

Ранее Данчиков заявил, что в общественных местах и на столичном транспорте ежедневно выявляется порядка трех тысяч нарушителей масочно-перчаточного режима.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Москвы назвали условие, при котором не будут введены новые ограничения