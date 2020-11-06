Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 160 тысяч москвичей получили штрафы за отсутствие масок и перчаток
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более 160 тысяч москвичей получили штрафы за отсутствие масок и перчаток

Кирилл Николаев

Город

С 12 мая 2020 года более 160 тысяч москвичей были привлечены к административной ответственности за нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом ТАСС сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков в пятницу, 6 ноября.

Он добавил, что с 12 мая свыше 32 тысяч юридических лиц в Москве привлекли к административной ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер.

Ранее Данчиков заявил, что в общественных местах и на столичном транспорте ежедневно выявляется порядка трех тысяч нарушителей масочно-перчаточного режима.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Москвы назвали условие, при котором не будут введены новые ограничения

штрафМосквамасочный режим
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Выборы в США: как определить победителя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Евгения Маркова
Евгения Маркова

За рубежом смотрят наше кино

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Все мнения
О проекте