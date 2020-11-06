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Власти Японии будут выдавать женщинам деньги для лечения бесплодия
Фото: pexels.com / Andre Furtado

Власти Японии будут выдавать женщинам деньги для лечения бесплодия

Оксана Васильева

В мире

Премьер-министр Японии Есихиде Суга заявил, что японские власти решили выделить деньги на экстракорпоральное оплодотворение и другие методы лечения бесплодия, чтобы помочь бесплодным супружеским парам завести детей, сообщает сайт argumenti.ru.

— Чтобы поддержать семьи, которые хотят иметь детей, мы откроем возможность лечения бесплодия при помощи системы страхования, — заявил премьер-министр.

Он отметил, что данная мера вводится для предотвращения демографического кризиса. Раньше лечение было доступно только достаточно обеспеченным людям и семьи платили тысячи долларов за один цикл. При помощи медицинской страховки жители Японии будут оплачивать 30 процентов расходов на услугу.

Ранее ФАН писало, что чаще всего в России экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) делают жительницы Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В 2019 году благодаря этой процедуре родилось более 13 тысяч детей.

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