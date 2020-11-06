Сергей Собянин и Олег Белозеров обсудили планы открытия МЦД-3 и МЦД-4

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров в рамках селекторного совещания по вопросам развития Центрального транспортного узла (ЦТУ) обсудили планы открытия третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4). Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.​​

В ходе совещания было отмечено, что в конце 2020 года — начале 2021 года завершится реализация нескольких крупных проектов развития инфраструктуры ЦТУ. В частности, планируется открытие нового вокзала «Ховрино» (перспективный МЦД-3). Кроме того, завершится реконструкция существующих станций Подольск (МЦД-2), Крекшино (перспективный МЦД-4) и Баковка (МЦД-1). Также запланировано открытие второго главного пути на участке Реутов — Балашиха, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе добавили, что МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» длиной 85 километров с 42 остановками свяжет Зеленоград с Раменским. МЦД-4 «Киевско-Горьковский» с 39 остановками соединит Апрелевку и Железнодорожный. Длина участка составит 86 километров.

Ранее стало известно, что на станциях Московского центрального кольца (МЦК) из-за роста пассажиропотока планируют построить новые вестибюли. Сергей Собянин и Олег Белозеров приняли решение проработать данный вопрос.

Читайте также: Съезд к станции МЦК «Новохохловская» появится на Юго-Восточной хорде