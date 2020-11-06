Чем занимается бывший ведущий программы «Пока все дома» Андрей Бахметьев

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Многолетний соведущий Тимура Кизякова Андрей Бахметьев из программы «Пока все дома» ушел с экранов девять лет назад. С тех пор о деятельности артиста ничего неизвестно — портал «Царьград» узнал о судьбе любимца зрителей.

Андрей Бахметьев вел рубрику «ОчУмелые ручки» на протяжении 20 лет. Рубрика существовала с самого первого выпуска в 1992 году — в ней ведущий показывал, как своими руками сделать из подручных материалов полезные вещи.

Кроме поделок Андрей писал сценарии для «Ералаша», а по образованию — инженер-электрик.

В 2011 году Бахметьев покинул шоу, так как хотел сконцентрироваться на образовательных проектах.

Сегодня Бахметьеву 60 лет, и он практически не появляется на публике, Известно, что он изобретает развивающие игрушки для детей. Один из его проектов даже получил главную награду на международной выставке детских товаров в Гонконге.

Ранее ФАН писало о том, что российские школьники запатентуют новое изобретение — датчик для медицинского жгута. Смысл изобретения в том, что устройство будет показывать силу затягивания и время для наложения.

В Петербурге появится картина в поддержку врачей, находящихся на передовой борьбы с ковидом. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

А в Санкт-Петербурге дети в рамках проекта «Рисуем вместе» под началом рекордсменки Книги рекордов Гиннесса, художницы Валерии Лошак создадут огромную картину в благодарность врачам, которые сражаются с коронавирусом. Об этом пишут «Невские новости». После того, как она будет закончена, ее подарят Детской клинической больнице № 5 имени Филатова.

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