Глава Центра Гамалеи назвал срок начала массовой вакцинации от COVID-19 в Москве
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения России Александр Гинцбург рассказал, когда может начаться массовая вакцинация населения столичного региона от коронавирусной инфекции.
По словам специалиста, можно рассчитывать на это в течение ближайших двух недель. Гинцбург уточнил, что «вакцинация уже пойдет не по производственному принципу, а по территориальному».
— К концу ноября можно рассчитывать уже на полмиллиона доз вакцины, которые поступят в гражданский оборот. А в декабре еще в три раза больше будет цифра, — цитирует главу Центра Гамалеи ТАСС.
Ранее вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов оценил шансы на выработку коллективного иммунитета к COVID-19.
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