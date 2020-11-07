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Глава Центра Гамалеи назвал срок начала массовой вакцинации от COVID-19 в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава Центра Гамалеи назвал срок начала массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

Татьяна Плотникова

Общество

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения России Александр Гинцбург рассказал, когда может начаться массовая вакцинация населения столичного региона от коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, можно рассчитывать на это в течение ближайших двух недель. Гинцбург уточнил, что «вакцинация уже пойдет не по производственному принципу, а по территориальному».

— К концу ноября можно рассчитывать уже на полмиллиона доз вакцины, которые поступят в гражданский оборот. А в декабре еще в три раза больше будет цифра, — цитирует главу Центра Гамалеи ТАСС.

Ранее вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов оценил шансы на выработку коллективного иммунитета к COVID-19.

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