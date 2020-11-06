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Кремль: Путин сообщит, когда решит сделать прививку от COVID-19
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Кремль: Путин сообщит, когда решит сделать прививку от COVID-19

Ростислав Зубков

Общество

Президент России Владимир Путин самостоятельно сообщит, если решит сделать себе вакцину от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Он сообщит, когда сделает прививку. Он сам об этом говорил, — приводит РИА Новости его слова.

Ранее представитель Кремля опроверг слухи о том, что глава государства якобы чем-то болен. Как отметил Песков, здоровье у Путина отменное. Также пресс-секретарь назвал чушью доводы о том, что Путин якобы планирует уйти в отставку.

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