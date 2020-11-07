Москвичей предупредили о порывистом ветре 7 ноября
В субботу, 7 ноября, погоду в столичном регионе будет определять северо-восточная периферия антициклона. Она обеспечит облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков.
Температура воздуха окажется на шесть-семь градусов выше климатической нормы ноября: в Москве — от восьми до десяти градусов тепла, в Подмосковье — от шести до 11 градусов.
Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Возможны порывы до 17 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 70 процентов, сообщает портал «Метеоновости».
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что предстоящая зима будет холоднее прошлогодней.
Читайте также: Нужно подготовиться: синоптик предупредил о скорых заморозках