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Москвичей предупредили о порывистом ветре 7 ноября
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили о порывистом ветре 7 ноября

Татьяна Плотникова

Город

В субботу, 7 ноября, погоду в столичном регионе будет определять северо-восточная периферия антициклона. Она обеспечит облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков.

Температура воздуха окажется на шесть-семь градусов выше климатической нормы ноября: в Москве — от восьми до десяти градусов тепла, в Подмосковье — от шести до 11 градусов.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Возможны порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 70 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что предстоящая зима будет холоднее прошлогодней.

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