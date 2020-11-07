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Джонни Депп может закончить карьеру в Голливуде из-за скандала
/ Фото: Reuters

Джонни Депп может закончить карьеру в Голливуде из-за скандала

Юлия Ямпольская

Звезды

Уход актера Джонни Деппа из франшизы «Фантастические твари» может закончить его карьеру в Голливуде. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщил юрист Марк Стивенс, пишет Daily Mail.

Стало известно, что артиста попросили отказаться от роли в третьей части франшизы после скандального суда с его бывшей женой Эмбер Херд. Об этом кинозвезда сообщил на своей официальной странице в соцсети Instagram. Депп пояснил, что студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, именно поэтому он больше не сможет играть волшебника Грин-де-Вальда.

Он поблагодарил своих поклонников за поддержку, а также отметил, что «сюрреалистичное решение суда» не повлияет на его борьбу за правду. Депп добавил, что планирует подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете против британского таблоида The Sun. Актер подал иск к СМИ из-за публикации, в которой говорилось, что актер якобы избивал свою уже бывшую жену, актрису Эмбер Херд. При этом девушка выступила в качестве свидетеля со стороны The Sun. Она рассказала о множестве случаев физического и психологического насилия со стороны Деппа.

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завершение карьерыГолливудДжонни Депп
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