Пожар произошел в здании долгостроя на проспекте Вернадского

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, проспект Вернадского, 82 Карта всех событий

Возгорание в здании долгостроя произошло на юго-западе столицы. Об этом в субботу, 7 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу проспект Вернадского, дом 82. Там загорелся мусор на площади пяти квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

В МЧС отметили, что на месте работают экстренные службы, выясняются причины возгорания.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание лакокрасочных материалов и мусора на территории бывшего завода железобетонных изделий на юго-востоке столицы.

Читайте также: Пожар произошел в доме на юго-востоке Москвы