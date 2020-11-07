Пожар произошел в здании долгостроя на проспекте Вернадского
Возгорание в здании долгостроя произошло на юго-западе столицы. Об этом в субботу, 7 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Уточняется, что инцидент произошел по адресу проспект Вернадского, дом 82. Там загорелся мусор на площади пяти квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.
В МЧС отметили, что на месте работают экстренные службы, выясняются причины возгорания.
Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание лакокрасочных материалов и мусора на территории бывшего завода железобетонных изделий на юго-востоке столицы.
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