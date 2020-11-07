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Стали известны подробности убийства четырех человек в квартире в Екатеринбурге
Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Стали известны подробности убийства четырех человек в квартире в Екатеринбурге

Евгения Звощик

Происшествия

Трое мужчин и одна женщина были убиты в одной из квартир в Екатеринбурге. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области в субботу, 7 ноября.

Инцидент произошел в квартире на пятом этаже дома на улице Социалистической. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

По данным СК, в квартире был обнаружен и изъят охотничий карабин «Сайга». Также из квартиры была госпитализирована 17-летняя девушка, которая получила огнестрельное ранение. Ей оказывается необходимая медпомощь.

Кроме того, на месте происшествия были обнаружены признаки распития спиртного. Следователи рассматривают версию, согласно которой хозяин квартиры выстрелил из карабина в других присутствующих в жилище. После этого он, предположительно, свел счеты с жизнью. На сайте регионального СК уточняется, что точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следственных мероприятий.

По информации СМИ, в квартире была еще одна девушка — 16-летняя школьница. Он также уточнил, что накануне девушки гуляли в районе одного из торгово-развлекательных центров в Екатеринбурге, где и встретились с мужчинами, с которыми познакомились через интернет. После вся компания отправилась к одному из мужчин на квартиру. По его словам, хозяин квартиры в последнее время работал охранником ЧОП, а также ранее был условно судим за кражу, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы главного управления МВД РФ по региону Валерия Горелых.

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