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Прокуратура организовала проверку после гибели людей при крушении самолета в Подмосковье
Фото: МЧС России

Прокуратура организовала проверку после гибели людей при крушении самолета в Подмосковье

Евгения Звощик

Происшествия

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением легкомоторного самолета в Московской области, при котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 7 ноября.

Отмечается, что причины происшествия в данный момент устанавливаются. В случае наличия оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, передает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «Московские новости»

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. В результате инцидента погибли два человека. В МЧС подтвердили факт происшествия.

Как сообщает Telegram-канал «Life Shot», одним из погибших при крушении самолета был ведущий шоу «ДНК» на телеканале «НТВ» и соведущий шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой.

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