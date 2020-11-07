Прокуратура организовала проверку после гибели людей при крушении самолета в Подмосковье

Фото: МЧС России

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением легкомоторного самолета в Московской области, при котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 7 ноября.

Отмечается, что причины происшествия в данный момент устанавливаются. В случае наличия оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, передает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «Московские новости»

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. В результате инцидента погибли два человека. В МЧС подтвердили факт происшествия.

Как сообщает Telegram-канал «Life Shot», одним из погибших при крушении самолета был ведущий шоу «ДНК» на телеканале «НТВ» и соведущий шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой.

Читайте также: Упавший в Подмосковье самолет летел в Рыбинск