Сразу несколько американских СМИ сообщили о победе Байдена на выборах

Фото: flickr.com / U.S. Embassy Jerusalem

Кандидат от Демократической партии Джо Байден был избран президентом США. Соответствующий прогноз представили телеканалы CNN и NBC, а также агентство AP на основании собственных подсчетов.

Данные телеканалов свидетельствуют о том, что Байден успел набрать необходимые для инаугурации 270 голосов выборщиков.

Сообщается, что прогноз был обновлен на фоне новых данных по штату Пенсильвания, где Байден смог увеличить отрыв от своего конкурента — республиканца и действующего президента Дональда Трампа. По данным СМИ, отрыв составляет 31 тысячу голосов. Несмотря ни на что, официально подсчет голосов не завершен в Пенсильвании и ряде других штатов.

Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и бывший вице-президент США Джо Байден.

Поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте, итоги выборов в ряде штатов пока не подведены. Тем не менее Трамп уже выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами».

Читайте также: Трамп заявил, что результаты голосования в Пенсильвании были изменены