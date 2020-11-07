Трамп заявил, что результаты голосования в Пенсильвании были изменены

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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что результаты голосования в штате Пенсильвания были незаконно изменены. Об этом он написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

По его словам, «десятки тысяч голосов были незаконно получены» после 20:00 во вторник, 3 ноября. Глава Белого дома пояснил, что это полностью изменило результаты в Пенсильвании и ряде других штатов с крайне небольшим разрывом.

Кроме того, Трамп заявил, что его лидерство по голосам избирателей исчезло из-за недопуска наблюдателей на участки в нескольких штатах.

Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и бывший вице-президент США Джо Байден.

Поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте, итоги выборов в ряде штатов пока не подведены. Тем не менее Трамп уже выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами».

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