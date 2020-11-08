Российские ученые предложили новый метод лечения анемии

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Специалисты Сибирского федерального университета и Федерального исследовательского центра КНЦ СО Российской академии наук разработали методику лечения железодефицитной анемии при помощи наночастиц ферргидрита.

Как пояснила профессор кафедры биофизики и кафедры медико-биологических основ физической культуры и оздоровительных технологий СФУ Оксана Коленчукова, речь идет о применении магнитных наночастиц ферргидрита. Они привлекли внимание специалистов своим природным происхождением (это продукты жизнедеятельности бактерий Klebsiella oxytoca), а также магнитными свойствами.

В ходе исследования такие частицы ввели в живые клетки, выделенные из крови 29 условно здоровых доноров. Затем ученые сопоставили характеристики клеток до начала эксперимента и после внедрения наночастиц.

Как выяснилось, в зависимости от концентрации наночастицы ферргидрита способны как подавлять нормальное функционирование клеток крови, так и стимулировать его. Исследователи считают, что это можно использовать для стимуляции кроветворения у пациентов с анемией.

Кроме того, благодаря магнитным свойствам таких частиц их, теоретически, можно сделать их «курьерами» для адресной доставки лекарственных препаратов конкретно в пострадавший орган.

Дальнейшее изучение свойств наночастиц ферргидрита будет проводиться в рамках доклинических и клинических испытаний, пишут «Известия».

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