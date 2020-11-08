Стало известно о состоянии найденного с убитыми женщинами ребенка в Подмосковье

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Девочка, которую нашли рядом с телами двух женщин в подмосковном Солнечногорске, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Шестилетнего ребенка доставили в третью городскую больницу имени Кончаловского в Зеленоград.

— Состояние девочки тяжелое, — цитирует РИА Новости пресс-службу администрации.

Одной из убитых женщин была доцент РЭУ имени Плеханова Виктория Борковская. В пресс-службе вуза подтвердили информацию о смерти преподавателя.

— В РЭУ имени Плеханова шокированы произошедшей трагедией и выражают соболезнование родным и близким Виктории Борковской. Университет окажет необходимую помощь, — цитирует пресс-службу университета ТАСС.

Ранее сообщалось, что тела двух убитых женщин и раненая 6-летняя девочка найдены в частном доме в подмосковном Солнечногорске. На трупах замечены колото-резаные раны. В доме, где лежали тела, нашли следы поиска вещей.

Позже подмосковная прокуратура заявила, что к убийству двух женщин и ранению ребенка в Солнечногорске может быть причастен мигрант из ближнего зарубежья, который работал в доме семьи.

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