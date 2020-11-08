Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подросток в Петербурге попытался убить родителей и шестилетнюю племянницу
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Подросток в Петербурге попытался убить родителей и шестилетнюю племянницу

Виктория Родимкина

Происшествия

Полиция в Санкт-Петербурге задержала подростка, которого подозревают в покушении на убийство троих своих родственников. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу в воскресенье, 8 ноября.

По данным следствия, 15-летний подросток в ночь на 8 ноября в квартире дома на Лужской улице ударил свою 6-летнюю родственницу ножом в шею, живот и правое плечо. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

Помимо этого, подросток выстрелил из травматического пистолета в сторону матери и отца. Мужчине удалось отобрать оружие у нападавшего.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело, меру пресечения изберут в ближайшее время.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, пострадавшая девочка приходится подростку племянницей.

Читайте также: СМИ: Неизвестный воткнул нож в горло девушки на северо-западе Москвы

оружиесемьяСанкт-Петербург
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прямое зеркало. Памяти Михаила Жванецкого

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

КВН — это секта, в ней совсем не смешно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Конец американской мечты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Все мнения
О проекте