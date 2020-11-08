Подросток в Петербурге попытался убить родителей и шестилетнюю племянницу

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Полиция в Санкт-Петербурге задержала подростка, которого подозревают в покушении на убийство троих своих родственников. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу в воскресенье, 8 ноября.

По данным следствия, 15-летний подросток в ночь на 8 ноября в квартире дома на Лужской улице ударил свою 6-летнюю родственницу ножом в шею, живот и правое плечо. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

Помимо этого, подросток выстрелил из травматического пистолета в сторону матери и отца. Мужчине удалось отобрать оружие у нападавшего.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело, меру пресечения изберут в ближайшее время.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, пострадавшая девочка приходится подростку племянницей.

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