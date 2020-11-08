Горбачев оценил отношения между РФ и США, когда Байден был вице-президентом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил, что когда Джо Байден был вице-президентом США, российско-американские отношения удалось немного улучшить.

Он отметил, что тогда же был подписан договор СНВ-3 — о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Однако, уточнил Горбачев, на сегодняшний день ситуация иная.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден 7 ноября заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще не окончены.

Михаил Горбачев рассказал, что в марте 2009 года присутствовал на встрече с вице-президентом Байденом. Он и президент Барак Обама на тот момент только приступили к своим обязанностям.

— Наш разговор с ним был серьезным и широким по охвату тем. Прежде всего, конечно, обсуждали российско-американские отношения. Затем к разговору присоединился президент. Надо сказать, что кое-что тогда удалось сделать. В частности, договор СНВ-3. Сейчас другая ситуация, — уточнил политик.

Он добавил, что на сегодняшний день между Россией и США необходимо восстановить доверие.

Официально результаты президентских выборов в США до сих пор не подведены, поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте. Однако действующий глава государства Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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