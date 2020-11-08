Более 14,4 тысячи российских военных вылечились от коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 14,4 тысячи военных в России вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 66 человек. Об этом сообщается в бюллетене Министерства обороны России в воскресенье, 8 ноября.

Уточняется, что число выздоровевших военных достигло 14 425. Кроме того, военное ведомство заявило, что общее число вылечившихся от коронавируса среди гражданского персонала достигло 1928.

На 8 ноября в органах военного управления выявлено 3729 военнослужащих, у которых подтвердился COVID-19. Среди курсантов и слушателей инфекцию выявили у 251 человека.

Всего в многофункциональных медицинских центрах Минобороны РФ лечение проходят 1348 человек, добавили на сайте.

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