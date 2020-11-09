Видео падения метеорита в Ливане появилось в Сети

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В воскресенье, 8 ноября, вблизи населенного пункта Аль-Талиль в ливанской провинции Аккар упал метеорит. Как сообщает NNА, он рухнул на плантации. Это привело к крупному пожару.

Астрофизик Сирина Нехме утверждает, что такое событие может быть связано с метеорном потоком Леониды, который характеризуется быстрыми метеорами, которые влетают в атмосферу Земли со скоростью 71 километр в секунду.

Однако интенсивность колеблется от года к году, пишет издание Libnanews.

Ранее астроном объяснил, стоит ли бояться астероидов. По его словам, ни одно из крупных небесных тел в ближайшее время с Землей не столкнется.

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