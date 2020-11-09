Меркель поздравила Байдена с избранием на пост президента США

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с победой на выборах в США. Об этом она заявила в понедельник, 9 ноября, на пресс-конференции в Берлине.

— Американские граждане сделали свой выбор. Я сердечно поздравляю Джозефа Байдена с избранием 46-м президентом США, — приводит ТАСС ее слова.

Она отметила, что Байден «хорошо знает Германию и Европу», а потому сможет поделиться своим большим опытом во внутренней и внешней политике с европейскими странами.

Меркель выразила надежду, что при новом американском лидере США и ФРГ смогут объединиться перед угрозой пандемии коронавируса, глобального потепления и терроризма, чтобы вместе выстоять и добиться свободной торговли и экономики на мировом уровне.

В США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент США Дональд Трамп, кандидат от демократов Джо Байден и другие кандидаты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовали по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден, в свою очередь, назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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