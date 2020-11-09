Песков объяснил, почему Путин не поздравил Байдена с победой на выборах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российская сторона поздравит нового президента США с избранием, когда итоги выборов в Америке будут официально подведены. Это будет корректным действием, пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов, — сказал он еще до того, как журналисты, вероятно, спросили бы у него, почему глава государства Владимир Путин еще не поздравил Джо Байдена с победой на выборах.

К настоящему моменту Байден действительно набрал больше голосов выборщиков, чем его соперник Дональд Трамп. В этой связи ряд ведущих американских каналов уже объявил Байдена победителем, однако официальных итогов волеизъявления пока представлено не было.

Среди прочего, Песков выразил надежду на нормализацию отношений Москвы и Вашингтона при новом американском лидере. Представитель Кремля напомнил, что Путин не раз говорил о готовности проявить уважение к любому выбору народа Америки. Это означает, что президент РФ готов работать с любым главой Белого дома, передает РИА Новости.

В США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент США Дональд Трамп, кандидат от демократов Джо Байден и другие кандидаты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: СМИ узнали о планах Джо Байдена после инаугурации