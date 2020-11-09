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Врач объяснил, вредно ли принимать душ при повышенной температуре
Фото: youtube.com / О самом главном

Врач объяснил, вредно ли принимать душ при повышенной температуре

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, можно ли принимать душ во время болезни и повышенной температуры. По его словам, это не вредно, как многие думают.

— Когда человек заболевает, ему говорят, что нельзя мыться, даже прививку делают и говорят три дня не мыться. И вот они лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. И какой смысл? Душ принимать и можно и нужно, — заявил Мясников.

По словам медика, если у человека высокая температура и он не может самостоятельно помыться, его необходимо обтирать. Потому что это принесет человеку облегчение. Никакая простуда не может быт препятствием ежедневной гигиене, отметил Мясников.

— Кожа начинает дышать, больному просто становится легче, — подытожил эксперт.

Видео опубликовано на YouTube.

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