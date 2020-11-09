Бывший президент Косова Тачи не согласился с предъявленным обвинением

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Бывший президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи не согласен ни с одним обвинением специального международного суда. Об этом Тачи заявил на слушаниях в Гааге.

В понедельник, 9 ноября, там начались слушания по его делу. Судья спросил у Тачи, понял ли он зачитанные обвинения. Бывший президент Косова ответил утвердительно. После этого Тачи заявил, что не согласен «ни с одним из них», передает РИА Новости.

Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за военные преступления 1998–1999 годов. На днях этот же госорган продлил секретность обвинительного акта в отношении Тачи, бывшего спикера парламента Кадри Весели и других. Подозреваемым вменялось убийство более 100 жителей Косова разных национальностей. Указанным персонам инкриминируются преследование по этническим и политическим мотивам, незаконные аресты и задержания, убийства, а также пытки.

В четверг, 5 ноября, Тачи покинул пост лидера республики.

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