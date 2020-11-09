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Поезда на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД задерживаются по техпричинам
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Поезда на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД задерживаются по техпричинам

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр Карта всех событий

Поезда на первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) задерживаются по техническим причинам. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также по техническим причинам задерживаются пригородные поезда на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД). Как отметили в пресс-службе МЖД, задерживается и аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево.

МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Читайте также: Дептранс: Почти две тысячи человек воспользовались скидкой на проезд в метро 9 ноября

поездСавеловское направление МЖДМЦД-1
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