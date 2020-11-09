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Дептранс: Почти две тысячи человек воспользовались скидкой на проезд в метро 9 ноября
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Дептранс: Почти две тысячи человек воспользовались скидкой на проезд в метро 9 ноября

Кирилл Николаев

Транспорт

В понедельник, 9 ноября, 1900 пассажиров воспользовались скидкой на проезд вне часа пик на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что разгрузка вагонов в час пик составила 1,4 процента. В прошлый понедельник, 2 ноября, эти показатели были примерно 1400 человек и 1,1 процента соответственно. В тройку самых разгруженных станций, по данным на 9 ноября, вошли «Волгоградский проспект» (минус шесть процентов пассажиров), «Крестьянская застава» и «Улица 1905 года» (минус пять процентов).

Эксперимент был запущен с 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро. Пассажиры, которые зашли на станции этих веток с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15, платили за проезд до 50 процентов меньше обычного. Скидка на проезд введена для более комфортного проезда пассажиров. Этот эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

Читайте также: Эксперт объяснил, как скидки в московском метро повлияют на пассажиров

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