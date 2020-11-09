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Москвичам посоветовали воспользоваться автобусами из-за задержки поездов на МЦД-1
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москвичам посоветовали воспользоваться автобусами из-за задержки поездов на МЦД-1

Кирилл Николаев

Транспорт

Жители столицы могут на автобусах доехать до станций первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1). Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что поезда на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам.

От метро «Алтуфьево» до МЦД Долгопрудная, Новодачная, Марк, Лианозово и Бескудниково идут автобусы № 352, 644, 53, 92, и 571 соответственно. От «Китай-города» через «Новослободскую», «Савеловскую» и далее по Дмитровскому шоссе в сторону района Бескудниково проходит маршрут М10. Также до станций МЦД-1 от Лианозово до Лобни можно доехать на автобусах областных перевозчиков.

Читайте также: Дептранс: Почти две тысячи человек воспользовались скидкой на проезд в метро 9 ноября

МЦД-1Москваавтобус
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