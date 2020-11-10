Подакцизные предприятия Москвы начнут получать кредиты с господдержкой

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы сможет стать поручителем компаний, которые работают с лицензиями на подакцизные товары. Таким образом будет покрываться до 70 процентов по кредиту в случае нехватки собственного залога у предпринимателя.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, это решение поможет ресторанам, кафе и другому малому бизнесу.

— По данным экспертов, сейчас в Москве работает порядка 11 тысяч предприятий общепита, которые теперь могут получить кредит под поручительство фонда. Поручительство покрывает до 70 процентов кредита, — сказал глава департамента.

Заявки на поручительство можно будет подать через партнеров фонда, центры услуг для бизнеса в округах и в сам фонд.

Для представителей малого и среднего предпринимательства действует еще и программа льготного кредитования от города. Если кредит взят после 15 апреля 2020 года, из городского бюджета субсидируется до 8 процентов ставки по займу, если до 15 апреля — 6 процентов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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