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Уверенный рост цен на нефть сменился падением котировок
Фото: pixabay.com

Уверенный рост цен на нефть сменился падением котировок

Ростислав Зубков

Экономика

Во вторник утром, 10 ноября, мировые цены на нефть падают после уверенного подъема накануне, следует из данных торгов.

К 08:19 по московскому времени январские фьючерсы на сырье марки Brent подешевели на 0,87 процента — до 42,03 доллара за баррель. В понедельник они взлетели на 7,5 процента — почти на три доллара.

Наряду с этим стоимость фьючерсов WTI с поставкой в декабре снижается на 1,17 процента — до 39,82 доллара за баррель. Днем ранее они подскочили на 8,5 процента (3,15 доллара).

Резкий рост нефтяных котировок в понедельник связывают с обнадеживающими новостями о вакцине от коронавируса. Речь идет о разработке американской компанией Pfizer Inc. и германской BioNTech. В ходе испытаний эффективность средства превысила 90 процентов.

Цены на черное золото немного укрепились и за счет прояснения ситуации по выборам в США.

Текущее падение цен на нефть обусловлено тем, что опасения по поводу возможного возвращения коронавирусных ограничений в ряде стран по-прежнему сохраняются.

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