«Аппетитные фото»: Чехова восхитила подписчиков новыми снимками с отдыха
Телеведущая Анфиса Чехова поделилась с фанатами новыми фотографиями с отдыха на Мальдивах. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
На снимках звезда запечатлена в красном купальнике. Она сидит за столом, накрытым различными экзотическими блюдами.
— На Мальдивах в голову приходят только банальные романтические тексты и подписи. Никакого сарказма, цинизма и черного юмора, — написала Чехова.
Фанаты оценили снимки телеведущей и осыпали ее комплиментами.
«Безумно хороша»; «Божечки, какие же аппетитные фото!»; «Красотка»; «Какая красота», — отметили фолловеры.
Ранее Анфиса Чехова назвала продукт, отказ от которого помог ей сбросить 25 килограммов.
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