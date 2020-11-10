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«Аппетитные фото»: Чехова восхитила подписчиков новыми снимками с отдыха
Фото: instagram.com/achekhova

«Аппетитные фото»: Чехова восхитила подписчиков новыми снимками с отдыха

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась с фанатами новыми фотографиями с отдыха на Мальдивах. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимках звезда запечатлена в красном купальнике. Она сидит за столом, накрытым различными экзотическими блюдами.

— На Мальдивах в голову приходят только банальные романтические тексты и подписи. Никакого сарказма, цинизма и черного юмора, — написала Чехова.

Фанаты оценили снимки телеведущей и осыпали ее комплиментами.

«Безумно хороша»; «Божечки, какие же аппетитные фото!»; «Красотка»; «Какая красота», — отметили фолловеры.

Ранее Анфиса Чехова назвала продукт, отказ от которого помог ей сбросить 25 килограммов.

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Анфиса ЧеховаМальдивыфото
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