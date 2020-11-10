Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Десятиклассник выпал из окна квартиры на 17-м этаже в Москве
Фото: depositphotos.com

Десятиклассник выпал из окна квартиры на 17-м этаже в Москве

Олег Сыров

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Новомарьинская улицаКарта всех событий

В Москве подросток выпал из окна квартиры, находящейся на 17-м этаже жилого дома. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве во вторник, 10 ноября.

По ее словам, трагедия произошла в доме по Новомарьинской улице. Ученик 10-го класса выпал из окна. Он скончался. На месте случившегося работают следователи.

Источник в правоохранительных органах заявил, что подросток страдал зависимостью от компьютерных игр.

Читайте также: Обвиняемого в покушении на родителей подростка из Петербурга взяли под стражу

смертьподростоккомпьютерная зависимость
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Желание жить нормально — это ненормально

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Игорь Никитин
Игорь Никитин

Мир зависим от вакцин

Все мнения
О проекте