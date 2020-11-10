Десятиклассник выпал из окна квартиры на 17-м этаже в Москве

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Россия, Москва, Новомарьинская улица Карта всех событий

В Москве подросток выпал из окна квартиры, находящейся на 17-м этаже жилого дома. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве во вторник, 10 ноября.

По ее словам, трагедия произошла в доме по Новомарьинской улице. Ученик 10-го класса выпал из окна. Он скончался. На месте случившегося работают следователи.

Источник в правоохранительных органах заявил, что подросток страдал зависимостью от компьютерных игр.

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