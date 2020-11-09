Обвиняемого в покушении на родителей подростка из Петербурга взяли под стражу

Фото: СК РФ

Подросток, которого обвиняют в покушении на родителей и шестилетнюю племянницу в Санкт-Петербурге, арестован. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Подростка взяли под стражу на срок до 7 января 2021 года, передает Интерфакс.

По данным следствия, 15-летний подросток в ночь на 8 ноября в квартире дома на Лужской улице ударил свою 6-летнюю родственницу ножом в шею, живот и правое плечо. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

Помимо этого, подросток выстрелил из травматического пистолета в сторону матери и отца. Мужчине удалось отобрать оружие у нападавшего. В отношении подростка возбуждено уголовное дело, его задержали.

Читайте также: Учителя рассказали о срочнике Макарове, подозреваемом в убийстве в Воронеже