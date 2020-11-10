Снегоуборочную технику подготовили во всех муниципалитетах Подмосковья

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин заявил, снегоуборочная техника уже подготовлена во всех городских округах региона, пишет «Радио 1».

Сообщается, что бороться со снегом будут погрузчики, самосвалы и комбинированные дорожные машины.

В настоящее время в регионе насчитывается почти две тысячи машин, а противогололедные материалы закуплены с запасом на три месяца.

Ранее ФАН писал, что администрация Санкт–Петербурга рассматривает возможность заимствования спецтехники по уборке снега у других регионов.

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