Китай прокомментировал «серьезный инцидент» с вакциной в Бразилии

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Происшествие с участником испытаний китайской вакцины от коронавируса Coronavac в Бразилии не связано с самим препаратом. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa на время прекратило испытания вакцины Coronavac из-за «серьезного инцидента».

На данный момент препарат находится в третьей фазе клинических испытаний, где участвуют тысячи человек. За здоровьем добровольцев, которым уже сделали инъекции, следят исследователи, передает РИА Новости.

— Мы обратили внимание на то, что компания Sinovac Biotech уже сделала заявление. Согласно заключению исследовательского института бразильского партнера, этот инцидент не связан с вакциной, — сообщил Ван Вэньбинь.

Он также добавил, что компания поддерживает контакт с бразильским партнером по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что биомедицинский исследовательский центр в Бразилии, Институт Бутантан в Сан-Паулу, заключил договор с пекинской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech о производстве вакцины от коронавирусной инфекции. Отмечается, что китайская лаборатория должна была передать технологии для начала ее производства в рамках соглашения. Бразильский институт мог начать производить ее в промышленных масштабах на территории страны к июню 2021 года.

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