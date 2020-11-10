Супруга заболевшего COVID-19 Зеленского рассказала о его самочувствии

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Заразившийся коронавирусной инфекцией президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально. Глава государства работает на самоизоляции. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщила его жена Елена.

— Про здоровье президента – все хорошо, он чувствует себя нормально, он изолировался, но продолжает работать, — цитирует Зеленскую РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Украины заразился COVID-19. Среди симптомов инфекции он заметил у себя повышенную температуру, примерно 37,5 градуса.

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