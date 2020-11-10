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Горящий на юго-востоке Москвы ангар обрушился по всей площади
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Горящий на юго-востоке Москвы ангар обрушился по всей площади

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, 3-й Угрешский проезд, 14АКарта всех событий

Горящий на юго-востоке ангар обрушился по всей площади. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ во вторник, 10 ноября.

— В результате загорания ангар обрушился по всей площади, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что крупный пожар произошел в ангаре по адресу 3-й Угрешский проезд, 14а. По данным МЧС, из огня спасли четверых человек. Огонь распространился на площади около 200 квадратных метров.

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