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Мэр Москвы выразил надежду, что новые ограничения спасут тысячи жизней
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мэр Москвы выразил надежду, что новые ограничения спасут тысячи жизней

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что новые ограничения, которые вводятся в городе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, спасут тысячи жизней. Об этом он написал во вторник, 10 ноября, в своем личном блоге.

— Новые ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой. Надеюсь, что они сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей, — заявил Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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