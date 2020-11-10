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Госдума утвердила кандидатуру Алексея Чекункова на пост главы Минвостокразвития
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Госдума утвердила кандидатуру Алексея Чекункова на пост главы Минвостокразвития

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Депутаты Государственной думы утвердили кандидатуру Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании во вторник, 10 ноября.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить главой Минвостокразвития Чекункова, который до этого занимал пост генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Его кандидатуру на пост главы ведомства в понедельник, 9 ноября, поддержал профильный комитет нижней палаты парламента по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Стоит отметить, что по новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок к Конституции, нижняя палата парламента утверждает министров по предложению премьера, кроме глав силовых ведомств. Последних назначает президент РФ после консультаций с Советом Федерации.

Ранее президент РФ Владимир Путин отправил в отставку глав Минстроя, Минприроды и Минтранса. При этом министр энергетики Александр Новак станет десятым вице-премьером.

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