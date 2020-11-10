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Кандидатуру Николая Шульгинова утвердили для назначения главой Минэнерго
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Кандидатуру Николая Шульгинова утвердили для назначения главой Минэнерго

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Члены Государственной думы утвердили кандидатуру Николая Шульгинова для назначения на должность главы Министерства энергетики РФ. Соответствующее решение было принято во вторник, 10 ноября, на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил повысить нынешнего главу Минэнерго РФ Александра Новака до вице-премьера. При этом на его места глава правительства предложил назначить генерального директора «Русгидро» Николая Шульгинова, который возглавлял эту компанию чуть более пяти лет.

Стоит отметить, что по новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, нижняя палата парламента утверждает министров по предложению премьера, кроме глав силовых ведомств. Последних назначает президент РФ после консультаций с Советом Федерации.

Ранее президент РФ Владимир Путин отправил в отставку глав Минстроя, Минприроды и Минтранса. При этом министр энергетики Александр Новак станет десятым вице-премьером.

Читайте также: Политологи объяснили отставку трех министров и повышение Новака

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