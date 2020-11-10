СМИ: Общая сумма штрафов Ивлеевой за превышение скорости составила 164 тысячи рублей

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Специалисты озвучили общую сумму штрафов блогера Анастасии Ивлеевой за превышение скорости: свыше 164 тысяч рублей. По их данным, девушка регулярно получает уведомления о нарушениях.

Порой звездная автовладелица превышает скорость до пяти раз в день. По оценке специалистов, общая сумма штрафов Насти составила 164 500 рублей. В данный момент блогер не оплатила все квитанции. На ней до сих пор висит долг 17 500 рублей, передает Starhit.

К слову, раньше Ивлеева заимствовала транспортные средства у своего мужа — рэпера Элджея, настоящее имя которого Алексей Узенюк. Совсем недавно Анастасия приобрела Lamborghini Aventador, пополнив элитный автопарк в своем гараже.

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