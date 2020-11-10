Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Общая сумма штрафов Ивлеевой за превышение скорости составила 164 тысячи рублей
Фото: instagram.com/_agentgirl_

СМИ: Общая сумма штрафов Ивлеевой за превышение скорости составила 164 тысячи рублей

Захар Чайченко

Звезды

Специалисты озвучили общую сумму штрафов блогера Анастасии Ивлеевой за превышение скорости: свыше 164 тысяч рублей. По их данным, девушка регулярно получает уведомления о нарушениях.

Порой звездная автовладелица превышает скорость до пяти раз в день. По оценке специалистов, общая сумма штрафов Насти составила 164 500 рублей. В данный момент блогер не оплатила все квитанции. На ней до сих пор висит долг 17 500 рублей, передает Starhit.

К слову, раньше Ивлеева заимствовала транспортные средства у своего мужа — рэпера Элджея, настоящее имя которого Алексей Узенюк. Совсем недавно Анастасия приобрела Lamborghini Aventador, пополнив элитный автопарк в своем гараже.

Читайте также: Судебные приставы разыскивают рэпера Элджея из-за долга в миллион рублей

штраф#ДПСНастя Ивлеева
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Эффективная система проверок

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что означают перестановки в высших эшелонах власти

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Систему ОМС пора менять

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Желание жить нормально — это ненормально

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город выполнит свои обязательства

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Позаботьтесь об усопшем молитвой и щедростью

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

Все мнения
О проекте