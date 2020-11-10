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Депутаты Госдумы договорились продолжать сотрудничество с кабмином по ситуации с COVID
Фото: duma.mos.ru / Московская городская дума

Депутаты Госдумы договорились продолжать сотрудничество с кабмином по ситуации с COVID

Евгения Звощик

Общество

Депутаты Государственной думы договорились с правительством продолжать тесное сотрудничество в решении острых проблем, возникающих в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков по итогам встречи парламентариев с членами кабмина во вторник, 10 ноября.

В режиме видеосвязи депутаты провели встречу с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой по теме COVID-19. По словам Жукова, в ходе встречи обсуждались различные вопросы, среди которых дефицит медперсонала в регионах, существенная нагрузка на врачей, своевременное лекарственное обеспечение населения и тому подобное.

Кроме того, обсуждалась подготовка вакцин и введение их в государственный оборот, тестирование населения и доступность для россиян средств индивидуальной защиты, передает РИА Новости.

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