Дом по реновации ввели в эксплуатацию в Даниловском районе

Двор / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, 5-й Рощинский проезд Карта всех событий

Дом по программе реновации построили в Даниловском районе Москвы. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Объект находится по адресу: 5-й Рощинский проезд, земельный участок 1. Всего в доме 70 квартир. Первый этаж является нежилым. Здесь расположены лифтовой холл, помещения для хранения уборочного инвентаря, комната дежурного, зона почтовых ящиков и технические площади.

Жилой дом оборудовали системами охраны входов, видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Территорию вокруг здания благоустроили. Рабочие установили детскую и спортивную площадки, а также высадили деревья и кустарники, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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