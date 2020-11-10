Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дом по реновации ввели в эксплуатацию в Даниловском районе
Двор / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дом по реновации ввели в эксплуатацию в Даниловском районе

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, 5-й Рощинский проезд Карта всех событий

Дом по программе реновации построили в Даниловском районе Москвы. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Объект находится по адресу: 5-й Рощинский проезд, земельный участок 1. Всего в доме 70 квартир. Первый этаж является нежилым. Здесь расположены лифтовой холл, помещения для хранения уборочного инвентаря, комната дежурного, зона почтовых ящиков и технические площади.

Жилой дом оборудовали системами охраны входов, видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Территорию вокруг здания благоустроили. Рабочие установили детскую и спортивную площадки, а также высадили деревья и кустарники, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: С начала года в Москве выдали 41 разрешение на строительство домов по реновации

реновацияМоскважилой дом
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Эффективная система проверок

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что означают перестановки в высших эшелонах власти

Михаил Бубнов
Михаил Бубнов

Нет места панике на рынке недвижимости

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Систему ОМС пора менять

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Желание жить нормально — это ненормально

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город выполнит свои обязательства

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Позаботьтесь об усопшем молитвой и щедростью

Все мнения
О проекте