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Женский коуч объяснила, как выйти замуж
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Женский коуч объяснила, как выйти замуж

Татьяна Плотникова

Общество

Женский коуч Оксана Матвеева рассказала, почему некоторым женщинам не удается выйти замуж, а также дала рекомендации, как приблизить желанное замужество.

По словам эксперта, зачастую причиной этой проблемы становится женский эгоцентризм и стремление переложить ответственность за собственную жизнь на мужчину, при этом не прикладывая усилий со своей стороны.

— В ожидании такого принца женщины проводят большую часть времени, считая, что им кто-то должен, они априори кому-то нужны и сами делать ничего не хотят, — заявила Матвеева.

Специалист предлагает начать с признания самой себе в том, что женщине нужен мужчина, хотя «многим женщинам транслируется, что они нужны мужчинам, что мужчины без них никак».

Затем необходимо понять, каких мужчин женщина хочет заинтересовать, а также «где они водятся», отмечает Матвеева. Далее женщине важно правильно себя показать, не надевая маску, что «ей никто не нужен», поскольку «мужчина не понимает, зачем ему интересоваться той, которой никто не нужен».

Коуч подчеркивает, что мужчина стремится быть с женщиной, с которой ему удобно, хотя некоторые представительницы прекрасного пола не готовы это принять.

— Они не хотят быть удобными, они хотят быть сносящими голову, сводящими с ума. И вот что получается, мужчинам мозг сорвали, и они пошли к себе домой, так проще, — рассказала Матвеева в интервью радио Sputnik.

Ранее психолог Михаил Лабковский объяснил, как женщине следует себя вести, чтобы выйти замуж.

Читайте также: Психолог перечислила пять правил, которые помогут быстрее выйти замуж

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