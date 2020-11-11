Выплаты за классное руководство будут получать все педагоги российских школ

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Правительство России расширило поддержку классных руководителей. Теперь выплаты за допобязанности будут получать учителя всех российских школ. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, выплата составит 5 тысяч рублей. Ее будут получать педагоги из школ, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, таким как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС.

Решение о дополнительной поддержке учителей в виде выплат за классное руководство было принято по поручению президента РФ Владимира Путина. При этом педагоги продолжат получать ранее установленные надбавки, уточняется на сайте правительства РФ.

Ранее Совет Федерации РФ предложил повысить выплаты семьям с низкими доходами.

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