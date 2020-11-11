Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Выплаты за классное руководство будут получать все педагоги российских школ
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Выплаты за классное руководство будут получать все педагоги российских школ

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство России расширило поддержку классных руководителей. Теперь выплаты за допобязанности будут получать учителя всех российских школ. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, выплата составит 5 тысяч рублей. Ее будут получать педагоги из школ, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, таким как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС.

Решение о дополнительной поддержке учителей в виде выплат за классное руководство было принято по поручению президента РФ Владимира Путина. При этом педагоги продолжат получать ранее установленные надбавки, уточняется на сайте правительства РФ.

Ранее Совет Федерации РФ предложил повысить выплаты семьям с низкими доходами.

Читайте также: Дефицит московского бюджета составит 510 миллиардов рублей

правительство Россииклассные руководителиМихаил Мишустин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Эффективная система проверок

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что означают перестановки в высших эшелонах власти

Михаил Бубнов
Михаил Бубнов

Нет места панике на рынке недвижимости

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Систему ОМС пора менять

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Желание жить нормально — это ненормально

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Позаботьтесь об усопшем молитвой и щедростью

Все мнения
О проекте