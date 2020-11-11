Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Архитектор Месбург за рулем иномарки сбил женщину на юго-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Архитектор Месбург за рулем иномарки сбил женщину на юго-западе Москвы

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Лауреат Государственной премии России архитектор Борис Месбург сбил женщину, находясь за рулем иномарки. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД по столице в среду, 11 ноября.

Инцидент произошел на юго-западе Москвы — на улице Профсоюзной.

— Управляя автомобилем BMW, он совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в пресс-службе главка.

Пострадавшую госпитализировали с травмами. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Читайте также: Пострадавшие в ДТП с автобусом на Чоботовской улице в Москве получат компенсацию

наезд на пешеходаДТПархитектор
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сестры немилосердия

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Детям некогда учиться, взрослым негде голосовать

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что означают перестановки в высших эшелонах власти

Михаил Бубнов
Михаил Бубнов

Нет места панике на рынке недвижимости

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Систему ОМС пора менять

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Позаботьтесь об усопшем молитвой и щедростью

Все мнения
О проекте