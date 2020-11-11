Архитектор Месбург за рулем иномарки сбил женщину на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Лауреат Государственной премии России архитектор Борис Месбург сбил женщину, находясь за рулем иномарки. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД по столице в среду, 11 ноября.

Инцидент произошел на юго-западе Москвы — на улице Профсоюзной.

— Управляя автомобилем BMW, он совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в пресс-службе главка.

Пострадавшую госпитализировали с травмами. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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