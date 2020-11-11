«Ничто не омрачит настроения»: Пугачева в черной вуали рассказала о своем отношении к клевете

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российская певица Алла Пугачева нечасто радует своих поклонников откровениями. Однако 11 ноября Примадонна решила с утра поделиться свежим селфи со своими подписчиками в Instagram-аккаунте. Артистка предстала перед фанатам в загадочной черной вуали.

— Когда я читаю клевету в свой адрес, злословие и всякие глупости, я радуюсь подтверждению того, что НИКТО И НИЧТО не может омрачить мне моего радужного настроения, — написала певица в подписи под фото.

Многие поклонники предположили, что Примадонна таким образом отреагировала на недавние слухи о том, что она якобы не хочет видеть Ольгу Бузову на новогоднем шоу «Голубой огонек». Поклонники звезды уверены, что Алла Борисовна не стала бы препятствовать появлению молодой звезды на съемках передачи.

Кроме того, поклонники Пугачевой подчеркнули, что в своем почтенном возрасте 71-летняя исполнительница прекрасно выглядит: «Невероятной душевной красоты Алла Борисовна»; «Алла, вы шикарно выглядите»; «Вам очень идет вуалька».

Ранее сообщалось, что народная артистка СССР Алла Пугачева потребовала не пускать певицу Ольгу Бузову на съемки новогоднего шоу «Голубой огонек».

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