Автобусы Мосгортранса бесплатно перевезли 40 тысяч медработников

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

С апреля 2020 года автобусы ГУП «Мосгортранс» бесплатно перевезли 40 тысяч медицинских работников. Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Автобусы ГУП «Мосгортранс» с самого начала пандемии бесплатно перевозят врачей, а также помогают добраться до дома выздоровевшим пациентам. Всего с апреля было перевезено около 57 тысяч человек. Все водители соблюдают необходимые правила перевозок.

В настоящее время для врачей курсируют девять автобусов на 50 мест, а пациентов отвозят домой 14 микроавтобусов. В течение суток транспорт перевозит 300 медицинских работников и свыше 60 выздоровевших.

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