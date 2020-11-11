«Мы вышли на новый рекорд»: Моргенштерн потратил более двух миллионов рублей на брендовую одежду

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн похвастался перед своими подписчиками в Instagram-сторис внушительными чеками из ЦУМа на сумму более двух миллионов рублей. Рэпер заявил, что отныне это его абсолютный рекорд. Коллекция одежды музыканта пополнилась сразу несколькими парами обуви.

— Кажется, мы вышли на новый рекорд. 2,3 миллиона рублей, — сообщил рэпер своим фанатам.

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн признался, что обожает роскошную жизнь и ни в чем себе не отказывает. Рэпер постоянно напоминает общественности о том, что он носит исключительно брендовые вещи и коллекционирует дорогие авто. При этом он частенько пополняет свой гардероб обновками из люксовых магазинов Москвы.

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