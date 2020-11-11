Студенты московских вузов будут учиться удаленно до 6 февраля 2021 года

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Студенты вузов Москвы и Санкт-Петербурга, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, будут учиться в дистанционном режиме до 6 февраля 2021 года. Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в пресс-службе министерства.

Данные меры приняты на основании большого количества обращений в ведомство, а также в целях снижения распространения коронавирусной инфекции. Университетам других регионов рекомендовали организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года. Так, студенты вузов и колледжей Москвы переходят на дистанционную форму обучения. Власти порекомендовали частным учебным учреждениям принять аналогичные меры. Транспортные карты учащихся, переведенных на удаленку, будут временно заблокированы.

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