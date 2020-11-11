Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Студенты московских вузов будут учиться удаленно до 6 февраля 2021 года
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Студенты московских вузов будут учиться удаленно до 6 февраля 2021 года

Кирилл Николаев

Образование

Студенты вузов Москвы и Санкт-Петербурга, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, будут учиться в дистанционном режиме до 6 февраля 2021 года. Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в пресс-службе министерства.

Данные меры приняты на основании большого количества обращений в ведомство, а также в целях снижения распространения коронавирусной инфекции. Университетам других регионов рекомендовали организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года. Так, студенты вузов и колледжей Москвы переходят на дистанционную форму обучения. Власти порекомендовали частным учебным учреждениям принять аналогичные меры. Транспортные карты учащихся, переведенных на удаленку, будут временно заблокированы.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минкульт попросил образовательные организации Москвы перевести работников на удаленку

московские студентыдистанционная форма обученияМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Трагедия под Воронежем: что важнее — выжить или отомстить?

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Всем нужно выучить уроки Карабаха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Что общего у Дзюбы и Жванецкого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сестры немилосердия: как защитить от них детей

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте