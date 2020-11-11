Российские ученые нашли свыше 15 соединений для лекарств от коронавируса
Исследователи научного центра «Вектор» выявили свыше 15 соединений, которые могут лечь в основу будущих лекарственных препаратов против коронавирусной инфекции.
В целом специалисты центра оценили противовирусные свойства более 500 кандидатных терапевтических средств. Оценка проводилась в несколько этапов, в том числе изучение свойств в экспериментах in vitro (на культурах клеток) и in vivo (на лабораторных животных).
Результатом работы стало обнаружение более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лечебных препаратов против COVID-19, сообщает РИА Новости.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что российские фармацевтические компании производят 22 препарата для лечения коронавируса. Объемы производства лекарств от коронавируса увеличились на 115 процентов по сравнению с апрелем 2020 года.
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