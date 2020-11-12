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Пожар в складском здании на северо-востоке Москвы потушили
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Пожар в складском здании на северо-востоке Москвы потушили

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Леснорядский переулок, 18с7 Карта всех событий

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в складском здании в Красносельском районе Москвы.

Как уточняет пресс-служба столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций, в 04:00 пожар в Леснорядском переулке был локализован, а в 04:28 минут полностью потушен. Информация о пострадавших не поступала, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы загорелся склад, огонь распространился на площади сто квадратных метров.

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